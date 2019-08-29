2夫妻共194歲、結婚80週年 歡度「橡樹婚」！

2019-08-29 15:03

〔記者林良哲／彰化報導〕結婚70週年稱為「白金婚」，是一般人印象中最高的結婚紀念，彰化市一對同為97歲高齡的柯堯增與柯珠夫婦，結婚已滿80年，達到「橡樹婚」。市長林世賢等人前往探視，不但致贈匾額、金鎖片與紅包，並恭賀老夫婦婚姻邁向90週年前進！

「橡樹婚」是指結婚80週年的婚姻，象徵了愛情能像橡樹一樣長久。住在彰化市永芳路的柯堯增與柯珠夫婦，同是在1922年出生，在1938年結婚，目前2人都已有97歲高齡，

是彰化市首對結婚滿80週年的紀錄。

市長林世賢今天上午前往柯家，頒贈一幀書寫著《百年琴瑟》字樣的匾額、金鎖片以及紅包，交給仍然耳聰目明的柯珠，並祝福夫婦倆能夠長命百歲。

柯堯增與柯珠結婚80年，多年來開枝散葉，已繁衍5代，目前「孫字輩」（孫子、曾孫與玄孫）合計18人。老夫妻主要是由70多歲的次子與次媳倆照料。

次子柯讚謀表示，8年前父親失智，他辦理退休返鄉照顧，而母親去年亦行動不便，住隔壁的嫂嫂也會幫忙侍奉雙親。

柯讚謀表示，父親在郵局擔任郵差，早年都是騎腳踏車送信，回家還要幫助務農，雖然體力勞累不堪，但也鍛鍊出強健的身體。而母親相夫教子、操持家務，付出不少的心力與勞力。

他說，父母兩人的脾氣都不錯，結婚雖已滿80年之久，仍然伉儷情深，成為子孫們的榜樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法