打造產專區吸引投資 侯友宜視察林口市場、工一重劃區

2019-08-29 14:27

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區近年人口成長快速，特定區內規劃5處工業區，其中，僅工一市地重劃區尚未開發完成，預計2021年完工打造產業專業區。另外，林口市場預計於明年完工，規劃興建地上3層、地下2層的多功能大樓，結合公共托育中心、圖書館等。市長侯友宜今前往2地視察，他表示，整個改造過程要考慮周遭很多商家、如何一起共創雙贏，創造更多的經濟利潤，需要區公所和各局處共同努力。

工一市地重劃區位於文化北路二段旁，開發總面積約108公頃，其中劃分5區分為2標工程，總耗資經費約37.8億元，預計2021年1月完工，第一階段打造綠地和滯洪池，再公開招標引進產業進駐。林口市場則是預計於明年3月完工，規劃興建地上3層、地下2層的多功能大樓，結合傳統市場、公共托育中心、圖書館、活動中心及停車場等，另因應市場特性，也設置「共同處理區」分離處理肉品，提供更衛生的環境。

侯友宜除感謝各局處共同合作與地方議員蔡淑君的努力，他表示，林口區連結桃園國際機場，與大台北地區交通網絡便捷，吸引不少海外移民定居。林口工一完成重劃後，將創造產業投資環境與就業機會，林口市場則結合環保概念，並設有公托和圖書館滿足民眾需求。

工務局指出，林口工一重劃區擁有鄰近機場捷運系統、桃園國際航空城等優勢，預計完工後可提供產業用地需求，重劃區內另規劃生態功能的森林小徑及休憩公園，希望融入環境永續的概念。林口市場多合一建築以現代風格設計更獲「2019年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類卓越獎。

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