改善民怨之首 侯友宜：2022打造智慧交通城

2019-08-28 12:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通是最貼近民眾生活的建設，但塞車、違規停車等問題，往往是民怨之首。新北市長侯友宜今天宣示，將建置智慧運輸中心、推動交通行動支付、自動駕駛巴士上路、智慧停車場、智慧公車站牌與通學巷2.0計畫，目標2022年將新北市打造為智慧交通城。

侯友宜今天在市政會議指出，「人本安全科技智慧交通城」是他任內一定要達成的目標，首先將建構「智慧運輸中心」，結合高、快速路網路的交通資訊，搭配警察局、消防局的錄影監視系統，結合大數據分析，讓交通更便利。此外，推廣交通行動支付，至少每天50萬人使用；並在學校周邊道路推動「通學巷2.0」計畫，4年內完成全市211所國中小學；全面建置智慧型站牌達2200座，通勤族可有效掌握公車行車路線與到站時間；建構智慧化停車場30處，方便車主尋車、停車。

交通局長鍾鳴時表示，今年將推動自動駕駛電動巴士測試運轉計畫，新北市向交通部爭取到2年5000萬元的經費補助，預計今年底在淡海新市鎮展開為期半年的測試運轉，並開放民眾免費搭乘體驗。

鍾鳴時說，初步規畫無人巴士行駛路線將從淡海輕軌崁頂站到美麗新影城商場，長度約600公尺，目前當地沒有公車路線行經，也沒有設置You Bike，將以載客接駁為基礎，發展自動駕駛巴士，每輛車搭載20人，希望達到平均每小時1班車、定點定線行駛，但上路之前還需要克服法律及路權問題。

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