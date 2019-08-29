食在GO健康 北市中崙市場美食街推均衡飲食

2019-08-29 13:37

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣早、午餐外食人口數皆已突破千萬，且多數人飲食有三高一低（高鈉、高油、高糖及低纖）問題，中崙市場美食街今舉辦「食在GO健康」活動，透過餐飲業營養標示輔導、健康飲食講座等方式，讓市民落實均衡飲食。

台安醫院社區醫學部技術長李湘琳表示，傳統市場是民眾主要食材採買、社區社交場所。這次特別請營養師輔導中崙市場19個美食攤位，估算食物熱量及營養分析，並製作食物熱量成果分析表及營養小叮嚀。希望透過公開資訊，建立民眾健康飲食觀念、落實健康的生活型態。

台北市松山區健康服務中心主任駱貞妃指出，106年松山區十大死因中，與肥胖相關之死因就有8項，2015年國家衛生研究院調查也顯示，多數國人的餐盤有高鈉、高油、高糖及低纖問題，會帶來肥胖、慢性病等不良影響。松山區健康服務中心也特別設計「我的餐盤」講座，並邀請台安醫院營養師量身訂做以長者健康、安全及方便為設計理念的電鍋食譜，並現場示範教學。方便長者在家中製作簡易的安心健康料理，透過製作料理過程，亦能促進長者走入社區享受採購樂趣，進而提升長者的社會參與。

台安醫院營養師蔡曉蓉說，現在民眾飲食習慣以外食為主，若能運用國民健康署推出的「我的餐盤」圖像及6大口訣，將食物類別及份量的概念帶入，就可以落實均衡飲食。「我的餐盤」圖像分為6個部分，分別是全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子。口訣則是「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」。

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