電動大客車補助今上路 每輛車最高可領633.8萬元

2019-08-29 11:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為加速改善空污，2030年公車全面電動化，是政府預定推動的重點政策項目。交通部今日公告修正「公路公共運輸補助電動大客車作業要點」，即日起不僅除市區公車，國道及公路客運業者，都能依照補助要點，申請甲類（軸距逾4公尺）最高每輛購車補助333.8萬元、乙類最高260萬元；且為鼓勵大客車延長使用年限，這次也訂定維運補助金，營運滿12年，甲類大客車最高可領300萬元、乙類最高可領180萬元。

根據交通部統計，至今年6月底，市區公車總數1萬612輛，以2030年全面電動化目標推算，每年應增900輛以上電動車，但今年6月年底，營業大客車（不含遊覽車）僅470輛電動車，日前也引發立委質疑政策成效不彰。

為鼓勵業者汰換成電動大客車，交通部將公車、客運全面納入補助對象，總計逾1萬5000輛可受惠，總經費估須高達4、500億元。另外，為提升國內造車技術，補助分為兩大項，第一項為購車補助，完成電動大客車採購契約簽訂後，可請領核定補助金額的70%，後續營運滿1年、2年、3年，可再分別請領10%補助金。

第二項補助是維運補助（含電池重置、用電等補助），交通部表示，主要目的是鼓勵電動巴士拉長使用年期至12年以上，促使車廠與客運業者共同承擔車輛維運。甲類每輛車營運12年，維運補助最高300萬元，乙類每輛車營運12年，最高補助180萬元；計算方式以甲類每車公里補助5元、乙類3元方式，依該車輛所核定路線實際行駛里程核算補助，每年上限甲類25萬元、乙類15萬元。

交通部表示，申請補助車輛，領牌日起8年內，不得移作他用或轉售；營運前3年，每年班次妥善率（實際開行／應開行班次）須達98%以上；新闢路線受補助車輛，通車後至少應經營8年，營運前3年內不得申請營運虧損補貼；所購車輛附加價值率要達50%以上，並符合相關性能要求等。

電動大客車性能要求方面，需有爬坡、駐坡性能，可於20％斜度斜坡上，行駛25公尺後停車5秒，再重新起步行駛至上坡坡道終點處。需有高速巡航性能，僅限行駛市區的電動大客車，時速應可達60至65公里以上，行駛高、快速公路時速應可達90至95公里以上，且能以最高車速行駛至少20分鐘。另也要求車輛續航性能，電動大客車應能以時速40至50公里行駛至少80公里，有行駛高、快速公路車輛，應以時速60至70公里行駛至少80公里。車輛殘電警示性能方面，要求警示後還能以時速40至45公里，行駛至少20公里距離。

交通部表示，相關規定若受補助車輛未依補助計畫執行，經通知改善未改善，將撤銷該補助案件，並收回已撥付款項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法