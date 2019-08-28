大溪埔頂公園3200萬變裝 乘涼、野餐好所在

2019-08-28 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市座落埔頂重劃區的大溪埔頂公園，鄰近住宅大樓林立，是在地人的絕美後花園，5.5公頃的公園面積將近一座台北市北投公園，幅員極其遼闊的樹海，林木整齊排列，因開發較早部分設施老舊，市府工務局提升園內環境整潔、景觀美化，投入3200萬元經費，工期為期1年，更新公園內部設施，種植四季景觀喬木，新設公園入口意象等，同時闢建一座天幕籃球場，28日下午辦理環境景觀改善暨天幕籃球場啟用典禮。

桃園市長鄭文燦出席啟用典禮表示，埔頂公園景觀美化工程重點包含汰換老舊設施，例如座椅、野餐桌椅、告示牌、垃圾桶等，提升公園景觀的整體性；增設休憩設施，新增4座木作涼亭、2座露營野餐木平台，方便遊客在公園內乘涼、野餐，接近大自然；設置環園慢跑步道共188公尺；規劃種植四季景觀喬木紅花風鈴木、黃花風鈴木、穗花棋盤腳、流蘇、昭和櫻等，增加公園綠蔭面積，四季展現不同景觀特色；進行南、北園區入口鋪面改善，新設公園入口意象；新設內部高9公尺、外部高約11.5公尺的薄膜天幕籃球場，透過提升公園價值，鼓勵市民親近使用埔頂公園。

鄭文燦提到，市府計畫在埔頂公園內闢建親子館及圖書館的二合一館舍，同時規劃增加共融式遊具，預計今年底完工，鼓勵親子共遊外，考量大溪為桃園觀光重鎮，為連結復興區交通的重要節點，市府正辦理捷運綠線G01站延伸至大溪埔頂轉運站的計畫可行性研究，未來遊客可以在埔頂轉運站搭乘國道客運往返台北，或搭乘捷運等大眾交通運輸工具，兼顧環保與便捷。

包括立法委員趙正宇、市議員陳治文、工務局長賴宇亭、體育局長莊佳佳、大溪區長陳嘉聰等人均出席活動。

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