屏日生活市集 將恆春變展覽館

2019-08-28 21:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕匯集各種好物、手作、農產和音樂表演的屏日生活市集，今年在恆春半島首度拉長時間舉辦，三個場次分別在不同地點舉辦，平時還結合恆春鎮的店家辦理職人展覽，串聯不同店家的空間氛圍，還有「集章送好禮」活動，希望遊客認識不同的恆春「日常」。

進入第三年的屏日生活市集活動，結合恆春鎮的店家辦理職人展覽，將10位職人的生命經驗轉換為故事和照片以大型海報張貼，今年挑選了自然觀察家蔡乙榮、水下攝影師蔡永春、月琴製琴師吳登榮、資深文史老師林瓊瑤、在地藝術家王明堂、恆春民謠代表傳藝師陳英阿嬤、傳統技藝達人楊美雲、海洋教育者杜侑哲、淨海潛水教練陳琦恩和傳承部落文化的戴曉君等。

這些職人多年來的技術與經驗，為恆春這片土地寫下許多動人故事，屏日生活市集今年特別打破傳統單一定點的展覽方式，以恆春就是展覽館的概念，將海報分別展示在不同店舖裡，串聯不同空間氛圍。

屏縣府表示，今年的展覽新作法，希望不同商店有不同職人介紹，遊客漫步在恆春鎮上，像是在尋寶似的探索不同人生故事；職人展，是文化、是生活、是海洋、是教育，更是人生哲學，也讓遊客更加認識每種文化或技能背後的涵養及職人精神。

為鼓勵民眾多多參與，活動也設計「集章送好禮」的活動，只要到展示店家與職人海報拍照，上傳到FB或IG完成打卡，即可獲得一個印章，集滿三個印章便可參加抽獎，獎品內容包括民宿住宿、店家飲料、美食餐點等多樣獎項。

除了遍佈各店家的靜態展覽，「屏日生活市集」戶外大型市集，則在九月十三十四及十月十二、十三，分別在恆春西門廣場及滿州港口吊橋登場，匯集各種好物、手作、農產和音樂表演。

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