陪妳去看流星雨！墾丁星海草地音樂會 住1晚送1晚

2019-08-02 23:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國8月1日無預警緊縮自由行的遊客來台，屏東觀光業者為抗「奧步」，由交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處領銜出手，請遊客來墾丁看英仙座流星雨，8月10日開始，在暑假罕見祭出「住一晚送一晚」的好康，連指標性的凱撒大飯酒店都入列，優惠堪稱有史以來最高。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，8月10、11日是著名的英仙座流星雨極大期，光害低的恆春半島就是最好的「追星」場域，屆時1小時可能會出現150顆流星，為讓這波難得的暑假優惠氣氛炒到最熱，8月10日開幕當天，請金曲歌手戴曉君在「萬道流星劃社頂」的流星雨瀑下開唱，已引起音樂界轟動，請嚮往自然的親子家庭與情侶切勿錯過。

林榮欽說，「墾丁星海草地音樂會 」包含「萬道流星來許願」、「住宿買一晚送一晚」、「智慧型手機HTC與Sugar用力抽」、「金曲歌手戴曉君天籟開唱」、「趣味天文科普教育」與「流星雨下的野餐」與「野餐佈置比賽」等，希望吸引家庭旅客於8月份來恆春半島參加活動。他說，這是國內首創結合音樂及流星雨的音樂會，線上報名統統免費，民眾倘佯流星雨中許願、野餐，加上屏東大學天文社的趣味天文科普教育，還會抽出智慧型手機贈與會者，詳情可上恆春半島觀光產業聯盟官網查詢。

鵬管處長陳煜川說，產業聯盟於2003年由鵬管處輔導成立，主要任務負責推廣行銷恆春半島旅遊，今年暑假的音樂會是首創，而旅宿業者也配合推出「住一送一」，包括凱薩大飯店及小墾丁渡假村、亞曼達會館等，所發行的星海明信片也能在恆春半島數10家商家享優惠，食衣住行育樂全包多元行銷。

墾丁凱撒大飯店祭出暑假週六的買一送一可說是破天荒，凱撒指出，住一送一的房數每天限量，以原本訂價出售，換算下來保證便宜。

聯盟說，活動日期是從8月10日開始的4個週六，在社頂公園邀請屏東大學天文社擔任各場次的星空導覽老師，分別帶來「當牛郎織女遇見流星雨」與「帶小孩的木星與搖呼拉圈的土星」等多個不同的主題，還有親子互動的趣味天文攤位，不只適合情侶浪漫「陪妳去看流星雨」，更適合親子同樂。

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