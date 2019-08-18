屏日生活市集登場 雨中浪漫展現墾丁新魅力

2019-08-18 23:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕連續第三年舉辦的「屏日生活市集」，週末連續兩晚在墾丁大灣草地登場，雖然恆春半島雨勢不斷，近50家攤商仍匯集各種好物、手作、農產和音樂表演，希望讓遊客看見屬於墾丁在地的文青風。

在間歇的雨勢中，來自各地的遊客，在浪漫的燈光下逛著市集，包括非洲鼓舞、街頭藝人、地方樂團輪番上場演出，雨中逛著文青市集更顯浪漫，今晚第一場次落幕後，九月十三、十四及十月十二、十三，將分別在恆春西門廣場及滿州港口吊橋登場。

來到第三年的「屏日生活市集」，集結恆春半島的各種手作文創、小農產品和輕食料理，顛覆遊客對墾丁只有海洋和陽光的想像，活動前後還有免費的講座和手作課程，包括小兔仔書窩的海洋親子繪本講座，瑜珈、珊瑚拓印DIY和種子吊飾DIY等活動。

屏縣府表示，恆春半島因為自然環境和生態，吸引不少年輕人移居、生根，帶來的創意和巧思豐富了南國生活和文化，透過辦理市集讓遊客看見恆春半島的各種風貌，發現原來恆春有這麼多好玩的地方與特色文創商店，讓屏日生活市集不僅僅是市集，更展現了恆春半島的精神與生活的態度。

另為了達到環境友善，減少活動產生的一次性垃圾問題，本次與好盒器合作，在活動現場只要憑手機號碼就能免費租借一套餐具，包括碗盤、杯子和叉匙，讓遊客在吃吃喝喝欣賞音樂的同時，也能減塑逛市集；今年更結合當地商家推出集章抽獎活動，希望同時帶動當地商家業績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法