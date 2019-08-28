全台唯一 西港南海水族陣文物館月底開幕

2019-08-28 19:18

〔記者楊金城／台南報導〕台南市西港南海埔保存全台唯一的水族陣，是「台灣第一香」西港刈香中的知名陣頭，地方籌備在南海里活動中心成立水族陣文物館，8月31日將揭幕，傳承和發揚南海水族陣藝陣文化。耆老號召曾是水族陣的隊員回娘家逗熱鬧，細說從前參加西港刈香入館、開館、探管及遶境的往事，更有紀念意義。

西港南海水族陣是由村落的子弟兵自組的藝陣，因村落地名為「南海埔」，故以海裡面的海龍王及蝦兵蟹將為主角，再搭配白鶴、大鵬鳥演出一齣鶴蚌相爭的劇碼，增加藝陣趣味性。

當地境主公殿主委黃瑞亨、南海里長黃光暉和居民黃金祥、黃春夏等人，有感於文物保存的重要性，歷時半年籌辦南海水族陣文物館，境主公殿出資，眾人出錢出力捐贈文物，決定在境主公殿樓下的南海里活動中心，以儲藏室改裝為水族陣文物館，成就地方美事。

黃光暉說，南海埔原本參加西港香科的陣頭是「北管」，到西元1967年由耆老葉協進與黃福成組立「海反」陣頭，後再改稱「水族陣」，每次水族陣出陣表演都是西港香最受注目陣頭之一。

水族陣下場表演有18位隊員，有海龍王、烏龜、蝦兵蟹將、蚌、鯉魚、白鶴、大鵬鳥等角色，持刀、鎗、槌等兵器，或以空拳和兵器對打，也有融入如歌仔戲舞蹈，後場則有北管樂，水族陣領隊是黃三吉。黃光暉說，水族陣可說是文武雙全的藝陣。逢三年一科西港刈香時，只要人手足夠，就組陣訓練後出陣。

南海水族陣文物館除了展出水族陣服裝、道具、兵器、更擴大展出早年農村生活用品及耕作的農具。這些都是庄民家中的傳家之寶，而文物館有幅對聯來自庄內書法名家黃華堂的創作。

西港區長林耿漢說，樂見南海里民眾志成城成立水族陣文物館，保存地方特有藝陣文化，並為西港小旅行增加新景點。

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