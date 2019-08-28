灌香腸、餵山羊 關西高中展現農業職群課綱特色

2019-08-28 15:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕當採茶、做香腸、餵山羊都是上課的內容，那會是怎樣的學習經驗？

台北市五常國中50名教職員和家長志工們今天在該校校長黃桐良帶領下，到新竹地區綜合高中、唯一設有農業職群的國立關西高中，體驗該校的農業職群前述特色教學方式，從實作中了解關高的課綱特色，供他們回到自己學校的教學現場，幫助國中端孩子可以深入了解這類職群教育方向，以利他們適性選擇自己未來的修業之路。

關西高中校長凃仲箎說，該校是新竹地區唯一有農業職群的綜合高中，也長期推廣食農教育。

該校的農業職群包含有園藝、畜產保健、食品加工3科，課程涵蓋製茶學、造園景觀、園藝種苗、香藥草栽培、畜產加工、寵物美容、牧場經營、獸醫基本技術、食品檢驗、食品加工、分析化學、微生物利用等。

他們昨天端出學校今年課綱中的特色課程，讓來客透過體驗萃取茶樹精油、品嚐關高園紅茶，或是自己親手灌香腸、參訪該校畜牧場餵山羊、手作氣泡飲料等，實際了解該校學生們的學習內容和未來可以精進進修的方向。

五常國中校長黃桐良說，該校在開學前一向都會有老師志工們共同備課的研習時間，這次來到關西高中，主要也是聽說該校辦學很有特色，所以過來參訪體驗。

事實上五常國中校內也有小田園，種了很多的蔬果，他們也積極推廣相關的食農教育等，他相信今天的實際體驗，開學會化成備課的能量，對該校在規劃設計創新課程上會有很大的幫助。

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