不怕熱！防曬衣、涼感衣、冰涼巾 挑選記得看這些…

2019-08-28 11:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕雖然已過節氣「處暑」，但台灣天氣依舊很炎熱，每天仍有許多熱傷害病患，國健署提醒，可搭配遮陽、防曬等方式避暑，挑選防曬產品和涼感衣物時也可注意國家標章。

國健署指出，防曬衣物國家有標準，選購時認明「CNS15001」分級擋紫外線， 依經濟部標準檢驗局國家標準（CNS）「防日光紫外線織物性能評估」的標準，防紫外線係數（UPF）分為A（40以上）、B（25－39）、C（15－24）三級，一般市售產品如防曬衣、遮陽傘等，如有宣稱「防紫外線（UV）性能」者應符合這些標準，數字愈高表示可阻擋紫外線輻射通量愈多。

而涼感衣、冰涼巾怎麼挑？要看降溫效果「Q-max」係數。依經濟部標準檢驗局國家標準（CNS）「織物瞬間涼感性能試驗法」的標準，織物涼感性能指標「Q-max」為使用儀器模擬試驗織物接觸人體時單位面積的最大熱量流失值，所以數字愈高表示愈容易達到瞬間涼感的效果。

部分市售商品以中華民國紡織業拓展會的「織物瞬間涼感驗證規範」中針織物q max≧0.13（W/cm2）、梭織物q max≧0.17（W/cm2）為標準做為涼感規範。

國家衛生研究院國家環境毒物研究中心另也針對溫度變化穿搭，製作「溫度，決定我的穿衣態度-溫度變化穿搭對策」，提供民眾穿著搭配參考。

國健署也提醒，消費者購買前應認明是否為國家標準檢驗合格、衣物是否具有機能性紡織品驗證標章，並挑選商譽良好店家生產、中文標示清楚的產品。

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