降低中客縮減衝擊 交通部研議開放印尼晶片護照免簽

2019-08-27 17:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國今年8月起大動作縮減旅客來台，旅遊業者大嘆年底前將減少約百萬名中國旅客、損失達350億元。據了解，交通部與觀光局開會討論因應中客縮減、國際旅客增量計畫，研議擴大簡化簽證措施，如每2～3年檢討一次泰、菲、俄等國試辦免簽期，提高投資台灣旅遊的意願。另，研議開放持晶片護照的印尼國民觀光免簽。

中客不來議題持續延燒，部分經營中客的旅行業認為今年下半年將出現骨牌效應。據交通部內部人士指出，交通部昨與觀光局等相關單位召開會議，粗估此波中國官方限縮措施，今年下半年估將減少40萬人次中客來台，因此點列各市場今下半年的行銷計畫。

據了解，在擴大來台市場作為方面，交通部認為中國市場應與配額較多、送客量大、優質友我的組團社合作，加強包裝宣傳並提升旅遊品質。日本市場則將結合節慶活動與日本旅行社合作推遊程，融合高鐵台鐵台灣觀巴及捷運推運具優惠，另運用珍珠奶茶熱潮，與在日台灣飲料店合作行銷來台旅遊。

港澳市場方面，交通部將加強小鎮漫遊及山脈主題的商品宣傳。韓國市場則研議獎助首次來台自由行客源的機制，另協調韓籍航空新闢台韓航線及航班。馬來西亞市場，則因應該國秋冬旅遊旺季，今下半年將至馬國秋季旅展加強促銷，並宣傳台灣觀光的穆斯林友善環境。

至於新南向部分，越南將推動優質行程標章，優先分攤行程廣告及行程贈品經費，提升台灣旅遊產品形象。菲律賓則鎖定銀髮族來台深度慢遊，推住宿買一送一優惠方案。新加坡將加強推銷潛水、山脈遊程。泰國則結合該國學中文熱潮，推動教師來台教育旅遊短期遊學觀光。印尼方面，因應直飛航班運量不足，交通部擬與相關航空公司洽商推出台灣航點機票優惠票價促銷。

另外，對於業者多次呼籲進一步開放東南亞免簽措施，據了解，交通部與外交、海關單位已著手研商簡化核發國際旅客簽證的流程，例如推動泰、菲、俄等國試辦免簽期調整為每2到3年檢討一次，降低當地組團社經營風險，提高投資台灣旅遊的意願，另研議開放持晶片護照的印尼國民觀光免簽，但仍需與外交、內政部移民署會商。

在提高包機獎助部分，將鼓勵日韓2、3線城市旅客包機來台旅遊，包機獎助金額調高10%，另針對長程包機（單程飛行時數6小時以上且停留時間達6天5夜），依人數級距每人獎助100到200美元不等。

交通部也規劃與航空公司研商鼓勵新闢航點或增加航班的措施，並將國際旅客引入中南部，鼓勵持短期觀光簽證的國際旅客，至高鐵海外特約經銷商購買高鐵單程乘車券，目的地為台中以南的高鐵站享有一次同區間第二人車票免費優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法