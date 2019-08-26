金鼎獎特別貢獻獎》幸佳慧：寫白色恐怖繪本就怕被做記號

2019-08-26 18:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日頒發第43屆「金鼎獎特別貢獻獎」給兒童文學作家幸佳慧，蘇揆致詞表示，作者用深入淺出、純熟文筆讓孩子了解台灣社會多元議題；幸佳慧則分享，她過去寫白色恐怖的兒童繪本，非常擔心被人做記號，更有插畫家一聽到是要畫白色恐怖就不合作了。

據悉，幸佳慧能拿下「金鼎獎特別貢獻獎」，評審認為她的行動與論述多半以台灣為對象，廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題，相關作品並曾獲金鼎獎、國家文化藝術基金會文學創作獎等獎項。

幸佳慧的作品，沒有因為以兒童為對象而自我設限，敢於挑戰與碰觸台灣社會走向公平正義過程中的各種議題，讓每個看似困難的題目，都能找到一條與兒童溝通的渠道。幸佳慧的實踐，是在進行一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動。

蘇揆今日致詞表示，金鼎獎是國家級獎項，要把終生成就這個特別貢獻獎給佳慧，肯定她的貢獻，自己因為女兒的關係認識佳慧，因為孫女關係有買了佳慧的兒童繪本，看到這麼有才華的人，用一輩子學養和熱情，談愛、談家庭、談各種多元的社會議題。

蘇揆提及，佳慧的書鼓勵孩子勇敢了解，讓孩子對自己有自信，從第一本到近期的「蝴蝶朵朵」這本談家人性侵的書，可看出用非常純熟文筆，讓孩子了解社會上種種議題，對台灣各方面議題用說故事方式，深入淺出讓孩子知道，自己非常佩服她的貢獻。

蘇揆說，因為健康的關係，佳慧日前無法出席多人的頒獎典禮，所以行政院今天藉著這個機會要特地把獎項頒給佳慧，對她表示肯定及感謝，鼓勵她一定要好起來，繼續勇敢堅持努力下去。

辛佳慧致詞表示，感謝大家百忙之中為了她一個人前來，這是這一輩子獲得最高的獎項，從蘇院長在超越基金會開始，她有一本談白色恐怖的繪本出版，這本書花了很久時間，當初要寫的時候還擔心被人做記號，因為會提及政黨不堪的歷史，雖然繪本是從愛的角度出發，但她還是會害怕。

辛佳慧憶及，當時有許多插畫家一聽到是畫白色恐怖，就不願意合作了，後來繪本出版後有受到許多教育界的鼓勵，也辦起工作坊讓更多年輕人加入這個行列。

辛佳慧指出，因為社會有了接納，她才有這個勇氣繼續創作下去，沒有台灣現在這個社會，今天也不會有這個獎，另外也要感謝丈夫的長期陪伴，帶她來這個地方領這個獎。

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