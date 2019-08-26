捷運三鶯線延伸八德採地下銜接桃園綠線 將送行政院核定

2019-08-26 18:28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕重大進展！捷運三鶯延伸八德段可行性研究報告書今天獲國發會同意支持，桃園市政府捷運工程局長陳文德表示，後續將儘速修正報告書送行政院核定，並持續辦理綜合規劃、基本設計、環境影響評估等工作。

桃園市捷運局指出，捷運三鶯延伸八德段於2016年7月25日首次報交通部審議，經過六次審查，2019年5月17日獲交通部審查通過後核轉行政院審議，在八德區在地立委趙正宇及立委鄭寶清、鄭運鵬等人全力向中央爭取且奔走下，今天國發會表示，同意支持「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發可行性研究報告書」，近期將送行政院核定。

桃園市捷運局介紹，捷運三鶯延伸八德段全長約3.9公里，設置2站，路線起點在台北捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站），以高架方式沿著「八德區和強路至介壽路新闢道路」行經八德非都市計畫農業區轉為地下，銜接桃園捷運綠線G04站，計畫總經費約116.41億元，中央補助50.85億元，桃市府分攤65.56億元，自償率30.07%。

其中，捷運三鶯線延伸八德段連結桃園「三心六線」捷運路網和新北「三環六線」捷運路網，未來LB14站與桃園捷運綠線G04站採「地下雙鐵共構」，陳文德指出，捷運三鶯線的LB14站與捷運綠線G04站未來會在地下轉乘，捷運綠線在上、三鶯線延伸八德段在下，串連台北、板橋、新北和桃園地區，未來八德區會是桃園往返新北及台北重要的轉乘點之一，透過站內轉乘，30分鐘就能快速的從八德經三峽鶯歌到土城，縮短桃園到台北的通勤時間。

陳文德說明，新北市的捷運三鶯主線預計在2023年底通車，而依照目前計畫送審進度，三鶯延伸八德段可望在2021年完成綜合規畫作業核定，銜接上捷運三鶯線主線工程的機電系統使用，確保全線機電系統一致性並共用新北市的三峽機廠。

針對今天國發會的審查意見，桃市府表示，將全力配合，儘速修正捷運三鶯延伸八德段可行性研究報告書送行政院核定，並持續辦理綜合規劃、基本設計、環境影響評估等工作，目標在2021年核定綜合規劃，7年後延伸段完工通車，提升桃園聯外交通的便利性，形成北北桃一小時居住、工作、就學及休閒的共同生活圈。

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