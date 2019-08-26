高市清潔隊甄試規則髮夾彎 勞團接力聲援臨時人員

2019-08-26 16:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市環保局清潔隊員甄試，遭藍營議員爆臨時人員加分不公，環保局一度堅持加分有理後，竟在考前一週突然宣布取消加分，風波愈演愈烈，包括高雄縣職業總工會、高雄市環保局企業工會等勞工團體，都跳出來聲援臨時人員，指加分是韓國瑜市長的承諾，朝令夕改失信於民！

高雄縣職業總工會理事長蘇致榮24日在臉書發文怒批市府「朝令夕改」，且污名化臨時人員，草率決策環保局該出來講清楚！

他說，先前環保局原本以「無違法之虞」回應陳麗娜議員的爆料，決定不更改已公告的規則繼續辦理考試，為何卻又在9天後推翻決策，這其中的轉折究竟有什麼內情？

高雄市環保局企業工會也發出聲明，指環保局片面改變招考規則嚴重違反誠信原則，一個私法契約關係的招考，竟因部分考生及民代質疑，粗暴犧牲300多名臨時人員考生的權益，真是空前絕後。

今年5月市議會市政總質詢時，市議員陳玫娟對現有臨時人員爭取保障名額，建議環保局應該要開放一定比例的正式人員名額給臨時人員，當時市長韓國瑜明確答覆，「研擬採酌予加分方式」處理，如今環保局出爾反爾，是要讓韓市長失信於民。

環保局表示，幾經內部討論後，為貫徹公開、公平原則，採以對多數考生權益影響最輕之作為，才做此決定，現職臨時人員在應考已具有優勢，非現職人員至少在任職政府機關的機會上，應享有公平的競爭基礎，保證取消加分機制對現職臨時人員的工作權並無影響。

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