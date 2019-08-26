台東輔具中心前進偏鄉設6據點 身障者不必奔波

2019-08-26 14:59

［記者王秀亭／台東報導］台東縣輔具暨生活重建中心成立3年來，提供2萬8710人次的輔具評估、維修、檢測、租借等服務，但台東南北距離達176公里，考量偏鄉身障者需求，今年6月起，在池上、鹿野、卑南、太麻里、成功及東河等6鄉鎮設置據點，讓有輔具需求的民眾不必再奔波台東市，可以就近接受等同輔具中心的服務。

台東縣身心障礙人口近1萬7千人，身障人口比為7.93%，是全國第二高，身障人口以台東市最多，其次是關山鎮、成功鎮，台東縣輔具暨生活重建中心主任曹晏綾表示，常有偏鄉個案家屬反應有輔具迫切需求，但一趟車程往返就要花掉半天時間，甚至家境貧困者缺乏交通工具而放棄到市區做輔具評估。

曹晏綾說，各鄉鎮每個月都有輔具服務需求的個案，與其在中心等候民眾前來，不如克服地形狹長的限制，主動出擊，目前已在成功、東河、池上、鹿野、太麻里及卑南等6鄉鎮設置據點，採共享空間」模式，與當地日照中心或社區關懷據點等結合，輔具專車前進鄉鎮，提供每周半天的輔具租借、評估、諮詢等服務，蘭嶼、綠島則是每半年提供一次服務。

曹晏綾指出，每個據點皆代表小型輔具中心，會有包括輔具維修人員、治療師、社工、行政等跨團隊的專業人員進駐，6月設點迄今，服務已超過60人次，但東海岸線的東河、成功2據點預約服務者較其他地區少，呼籲當地有需求者可以多加利用。

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