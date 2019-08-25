榮總新竹分院失智社區服務據點如孟母三遷 今天終於揭牌

2019-08-25 14:27

［記者黃美珠／竹東報導］臺北榮民總醫院新竹分院早在4年前就率先在醫療資源落後的新竹縣頭前溪溪南地區成立失智社區服務據點，卻因缺少奧援且普遍不為鄉親知曉，據點像孟母三遷一樣，總共搬了3次家，2年前終於落腳在竹東鎮中山社區服務鄉親。如今該院苦心經營有成且獲地方認同，今天苦盡甘來終於正式揭牌，昭告天下他們已站穩腳步，未來2年還要持續擴大服務，在芎林、五峰也將爭取設點，跟家有失智症的家庭一起加油、努力。

臺北榮總新竹分院表示，失智症的問題越來越被各界重視，該院更早在2015年就率先於新竹縣溪南成立第1個「失智社區服務據點」，深入社區服務失智症病友及其家庭，做症狀的治療外，也提供病友回歸社區的復健計畫與預防延緩失能計畫。

前述工作包含：結合失智共同照護中心轉介資源、居家治療、日間照顧中心、以及未來精神護理之家的長期照護，用完整的配套施，提供失智者不同階段的照護。

該院表示，但是受限於資源，他們的這個社區據點像是孟母三遷一樣，從最早的竹東鎮東寧社區、大同社區，到2年前落腳在中山社區。這一路上他們默默在做，希望能實際發揮讓社區民眾更了解失智症這個疾病，了解患者在疾病治療外，也仍可以融入社區。

經過努力，現在總算站穩腳步，在竹東中山社區發展協會的支持、社區鄉親的認同下，他們的這個失智社區服務據點，利用每週一下午半天、以及每週二到週五的早上半天的時間派員駐點服務，提供失智病友及其家庭：健康促進、預防延緩失能課程、家屬照顧技巧訓練、以及家屬支持團體等的多元活動，希望透過社區活動參與，延緩大腦退化進而到生活功能促進。

今天揭牌典禮上，該院職能治療師朱健銓以「失智症者及早參加活動治療的好處」做健康講座，且安排當地社區長輩表演舞蹈或展現其他活動的成果，讓所有到場鄉親可以從中了解，其實多多鼓勵失智病友走入社區服務據點參與各項活動或課程，真的可以有效達到延緩病程進展。

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