竹市慶祝祖父母節 「時尚爺奶」走台步

2019-08-25 13:28

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕慶祝一年一度的祖父母節，新竹市政府今於竹市文化公園舉辦「傳遞家庭新價值、祖孫做伙來風華再現」嘉年華會活動。嘉年華會活動高潮是「時尚爺奶」走台步，此活動由社區推薦一組「祖孫家庭」上舞台，透過子孫等晚輩為家中祖父母精心裝扮，讓祖父母風華再現，並展現家庭中祖孫溫馨和諧之樣態，以傳遞家庭新價值。市長林智堅表示，長者的智慧值得學習，每一位長輩都是城市的寶，市府將持續努力推動市政工作，打造高齡友善的幸福城市。

教育處長黃錦能表示，嘉年華會由家庭教育中心志工編排的「穿越時空祖孫情」舞台劇為此次活動揭開序幕，以表達傳承祖輩記憶與價值，活動中穿插有獎徵答與台下觀眾互動。另為讓祖父母們能回味及享受由家人為其精心打扮呈現「風華再現」風貌，中心邀請各社區推薦祖孫家庭報名參加，讓長輩站上舞台，自信秀出子女、孫子女為他設計的亮麗打扮，讓很多阿嬤都深深懷念起以前當「小姐」時期的美貌。透過打扮及走秀的溫馨互動，展現各代間好感情。

此外，家庭教育中心志工們帶領10個社區將平日社區之代間教育課程內容，融入在地特色，設計十個闖關遊戲，包括搖滾傳愛、當我們圈在一起、妙手回春、五行健康拼盤等，讓祖孫在闖關過程中共學同樂，縮短世代距離，留下祖孫之間專屬的美好回憶。

「這次風華再現的活動，全家大小二十幾個全員出動幫我加油很開心！」有11個孫子的朱香菊女士表示，媳婦和孫子幫她精心打扮，在這樣的活動中，全家大小齊聚一堂是令人最快樂的事，讓自己穿上禮服站在舞台上，當上一日女主角，是一段難以忘懷的回憶。

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