白鹿肆虐 台東地區指揮部助復原

2019-08-25 12:53

〔記者陳賢義／台東報導〕白鹿颱風肆虐，造成台東南迴各鄉多處災損，台東地區指揮部今派遣預置兵力前往大武、金崙、太麻里等處進行風災復原工作，切割搬離倒樹和斷本殘枝，望能在最短時間恢復交通暢行，及讓居民回歸正常生活。

阿兵哥揮汗復原，指揮官傅政榮前往慰勉，叮囑現場幹部在重視官兵安全的前提下，執行各項災害防救及災後復原工作，體現愛民助民精神。

東指部表示，白鹿颱風雖已降低對台灣的影響，但仍會持續關注後續豪雨的最新動態，適時調整部署及災後復原兵力，全力協助地方政府執行災後復原工作。

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