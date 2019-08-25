拍戲百萬轎車被大樹壓垮 楊慶煌︰市長看到了沒？

2019-08-25 12:45

質疑壓到的是人怎麼辦？

〔記者蔡思培／台北報導〕白鹿颱風在各地造成風雨，昨天台北市同安街停車場一棵大樹倒下，壓到3輛轎車，藝人楊慶煌的百萬進口轎車也在其中。楊無奈表示，還好只是壓到身外財產，如果壓到的是人怎麼辦，他也向台北市長柯文哲喊話，「這棵倒了的樹，我不知道市長你看到了沒？」

意外原因非風災而是樹有「褐根病」

楊慶煌今早開記者會表示，他昨在中正區拍戲，將車子停在同安街停車場。上午11點聽到附近有棵樹倒了，一看才發現大樹就壓在他的轎車上。楊慶煌說，他昨天11點左右收工，大樹約在11點40分倒下，如果他當時人在車上，災害可能就由他本人承受。楊慶煌指出，這次意外真正的原因不是風災，而是這棵樹有「褐根病」。

拚黨權也請注意老百姓的身家安全

另一位受害車主黃小姐則說，她在事發後接到警察通知，後來北市停車管理工程處有派人來處理，但理賠方面卻沒人來通知，讓車主們不知道怎麼辦。楊慶煌也向柯文哲喊話，「這棵倒了的樹，我不知道市長你看到了沒？」、「你在拚黨權的時候，也請注意一下老百姓的身家安全。」

停管處︰理賠由保險公司與車主洽談

停管處管理科科長謝君毅表示，過去這裡沒發生過樹倒的意外，昨天11點左右右就派人前往，廠商下午3點就處理，由於樹木非常龐大，先處理現場，理賠後續會再談。停管處已連繫3輛車的車主，這個停車場是由停管處委託廠商經營，廠商都有保公共意外險，保險公司明天會來看，理賠方面由保險公司與車主洽談。

河堤里里長鄒士根表示，這棵樹木樹齡已經約50年，因為褐根病加上強風而倒下。過去雖有意想將樹木拿掉，但居民極力反對，認為好好的樹不需要拿掉。鄒士根指出，褐根病從外表不易看出來，要倒了大家才能確認，而且褐根病會傳染，這次意外後會找相關專家檢查周圍的樹木。

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