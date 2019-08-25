颱風遠離 中部以北高溫上看34度 午後留意短時強降雨

2019-08-25 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日受颱風外圍環流影響，清晨前東半部及中南部地區風雨仍明顯，尤其南部及台東有出現局部大雨，白天之後隨著颱風持續遠離、減弱，中南部及東半部的降雨將逐漸趨緩，至於北部地區在上半天的降雨雖然較為局部，不過在偏南風環境下，出現午後雷陣雨的機率高且持續時間長，有短時強降雨發生的機率，請多留意；氣溫方面，中部以北及東北部高溫約33、34度，其他地方約31、32度，沒下雨時感受悶熱。

沿海陣風強留意長浪

受颱風外圍環流影響，台灣各沿海空曠地區仍有8至10級強陣風，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海地區仍有長浪發生機率，海邊活動請特別注意安全。

氣象局持續發布第11號輕度颱風「白鹿」的海上陸上颱風警報，颱風未來持續朝福建前進；其暴風圈於昨天清晨７時碰觸恆春半島，中心於13時左右從屏東滿洲登陸，16時10分於高雄楠梓一帶出海，台灣本島於23時脫離暴風圈，預計今天上半天可望解除海上陸上颱風警報。

空氣品質部分，今日受颱風外圍環流影響，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質較佳，污染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化；中部以北地區位在背風側，擴散條件稍差，易累積污染物，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，下週一（26日）天氣轉穩定，除東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，其他地區大致為多雲到晴，留意午後局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫方面，各地高溫32至34度，沒下雨時感受悶熱，請多補充水份及注意防曬。

下週二至下週三（27日、28日）各地大多為多雲到晴，氣溫偏高，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫33至35度，局部地區可能上看36度。

下週四至下週六（29日至31日）低壓帶靠近及影響，水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，水氣較多時東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨；其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；高溫部分也會相較前幾天降低一些。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 34 26 ~ 33 26 ~ 31 26 ~ 34

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