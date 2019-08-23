屏東因颱風停班課 多鄉鎮普度祭祖風雨無阻不延期

2019-08-23 22:21

［記者陳彥廷／屏東報導］白鹿颱風來勢洶洶，屏東縣已宣布停班課，但包括新園鄉、東港鎮及枋寮鄉等屏東沿海鄉鎮，因為本週末已經是鬼月最後的週末，在鄉內納骨堂所舉辦中元普度或秋季法會等如期進行，其中枋寮鄉公所決定週六下午場法會取消，鼓勵鄉親參與早上的法會。

白鹿颱風讓好不容易放晴的墾丁沙灘再度插上紅旗，但岸邊無風無浪，水上遊憩相關業者已近半個月難有開張的機會，苦嘆「怎麼活？」，而各式的活動也因颱風取消或延期，如要在墾丁社頂的舉辦的星海草地音樂會已是二度延期要延到10月底，潮州鎮賽神蝦活動也延期到9月1日。

不過，納骨塔或是納骨堂的中元普度，除舉辦法會供民眾祭拜祖先，也普度孤魂野鬼，庇佑合境平安，在不少地區是比清明節還更多人回鄉參與的年度大事，就算已宣布停班課，因最後週末因此不具延期空間，屏東至少3個鄉鎮決定不延期，頂多取消下午場，就是因為本週末就是民俗鬼月的最後1個週末。

枋寮鄉長陳亞麟今天到菜市場普度時表示，本週末就是民俗月最後週末，加上枋寮多年來固定在中元普度時於納骨堂舉辦普度法會，此時會回來慎終追遠者比清明節還多，且原定上、下午各1場的納骨堂中元普度法會已發出5000多張邀請函予家屬，難以說延就延。

他強調，經過向氣象單位確認，風雨應該是到近中午才會接觸到屏東，因此早上的法會不取消，並提早到8點就開始進場，下午法會則取消，請民眾提早，早上就來參加，相關資訊已放上臉書及電視跑馬燈，並請村長和透過垃圾車廣播。

東港鎮則是每年固定在清明節以及民俗月舉辦兩次祭祀法會，秋季法會同樣結合中元普度，鎮長徐志雄因為擔憂颱風擾亂秋季法會，今天也到納骨堂向地藏王菩薩祈求明天秋季法會平安圓滿，讓例行秋季法會平安順利。

徐志雄強調，經過昨天徹夜深思熟慮評估後，暫時決定如期舉辦，若是鄉親考量安全問題致無法親自前往法會現場，鎮公所會代理鄉親祈求功德迴向祖先，若遇上過強的風雨時鄉親要前往法會請務必注意自身安全，鎮公所在大同路接駁點同樣照往例準備接駁車，7點半法會就會開始。

新園鄉也同在明天舉辦，新園鄉公所表示，預計在新園鯉魚山納骨塔的秋祭追思懷恩法會，將如期舉辦。

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