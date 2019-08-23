「白鹿」眼神很可怕！ 海巡署颱風警示文獲網友讚爆

2019-08-23 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕「白鹿」颱風持續朝台灣東部、南部前進，氣象局今天接連對台東、屏東、恆春半島、花蓮、高雄、台南、嘉義縣市、雲林、彰化、南投及澎湖列入陸上警戒區。海巡署也在臉書PO出「創意P圖」，提醒民眾週末要做好防颱準備，圖片也讓許多網友大讚「警示文越做越棒」、「創意非常到位 完全有達到宣達效果」。

因應「白鹿」來勢洶洶，「海巡署長室Coast Guard」臉書粉專PO出一張P圖，大大的白鹿眼冒紅光，並掛著邪惡笑容，灰底紅字與雷雨交加的背景更讓這隻白鹿看起來相當陰森。

「海巡署長室Coast Guard」說，今早5點30分，海上颱風警報發布後，他們在沿海地區已經觀測到風浪變大的趨勢；根據天氣預報顯示，眼前這隻「白鹿」，就像是看到鹿仙貝一樣，發狂似的向台灣大步奔來。

「海巡署長室Coast Guard」提醒，明天是颱風距離台灣最近、影響最深的時段，他們要再次提醒大家，儘管是輕度颱風，依然不可小覷。颱風期間，請大家「不要接近海邊」、「做好防颱準備」，最重要的是「囤積充足的糧食」。

許多網友見狀紛紛大讚，「太幽默了！小編創意非常到位，完全有達到宣達效果」、「小編真的很有梗+1，公部門這幾年的宣傳都好活潑時事梗」、「警示文越做越棒」、「可以 ，這梗很中國風」、「用這個圖面太可愛了啦！」

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