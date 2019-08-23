守護南沙海巡弟兄健康 高雄國軍總醫院醫護團隊長期駐診

2019-08-23 23:45

〔記者張忠義／高雄報導〕南海的東沙島與太平島是我國領土，兩座島上目前駐紮數百名海巡官兵鎮守國土，這些官兵的健康照護都是由國軍高雄總醫院每個月派遣專業醫護前往駐診。

日前南沙太平島1名海巡署士兵下腹痛掛急診，經過超音波檢查確定是急性闌尾炎，值班醫師立即利用島上完善的醫療設備完成手術，患者也順利康復出院，讓人體會外島醫療資源的重要性。

南沙太平島距離台灣1600公里，每個月國軍高雄總醫院都由院方派駐的資深外科醫師及麻醉護理師，為島上官兵提供24小時全天候的醫療及預防保健服務。

前往太平島只能搭乘空軍C-130軍機，每次來回都要耗費7、8小時以上，而且駐診期間長達1個月無法與家人會面，有時遇到天候不佳還不一定能順利搭機返台，可說十分辛苦，但每位駐診醫師及醫護人員都十分珍惜這樣機會，也希望能為偏遠外島的海巡弟兄提供最好的醫療服務。

國軍高雄總醫院院長柯朝元表示，目前東沙島及南沙太平島的醫療業務最主要是以外科醫師駐守，主要是考量外科手術在偏遠離島的重要性和無可取代性。

派駐在南沙太平島的倪英睿醫師表示，以這次支援期間遇到急性闌尾炎手術來說，在外島進行緊急手術的時候，利用團隊合作與充分醫療資源，才能讓手術順利完成，也展現團隊精湛醫術。

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