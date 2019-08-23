衛武營榮登美國《時代》雜誌「2019年世界最佳景點」

衛武營藝術中心全景。（衛武營國家藝術文化中心提供，Andrés Gallardo Albajar攝）

2019-08-23 21:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心再獲國際權威媒體肯定！美國《時代》（TIME）雜誌最新一期報導，評選出100個「2019年世界最佳景點」，衛武營名列「最佳參訪景點」項目，並稱衛武營「已有許多世界級節目演出」。這也是《時代》雜誌進行評選以來，台灣首度進榜的景點。

衛武營自規劃興建到完工，備受全球關注，並榮獲多項評選與國際媒體報導肯定，陸續有美國《紐約時報》、英國《衛報》、《Wallpaper》、《國家地理雜誌》、德國第一大報《法蘭克福廣訊報》等超過百家國際媒體報導，如今登上國際級媒體《時代》雜誌，再度以文化的力量，替台灣在國際舞台發聲。

《時代》雜誌自2018年起，依照標的物的品質、原創性、創造力、永續發展性及影響力，評選出100個應該立即去體驗的景點，當中分為「參訪景點」、「住宿景點」、「餐飲景點」3大項目。

《時代》雜誌介紹，「衛武營從日治時代的軍事基地，蛻變為世界最大單一屋頂劇院，自2018年10月開幕啟用，矗立在南台灣近25英畝（9.9公頃）土地上。

這座由荷蘭建築公司Mecanoo設計的建物，特色之一的波浪型屋頂，靈感來自周邊隨處可見的榕樹樹冠，自屋頂延伸至地面打造出的戶外劇場，可容納超過2萬名觀眾，室內4座劇院，已演出過包括倫敦愛樂管絃樂團等許多世界級節目。」

衛武營表示，營運團隊致力於和眾人一起打造一座「眾人的藝術中心」，能夠獲得國際媒體《時代》雜誌青睞，以文化軟實力為台灣在世界舞台上發聲，這是集結過去到現在，眾人努力而來的成果，衛武營期許製作和引進更多優質藝術表演類型及節目，成為連結台灣與國際的重要平台、文化港口。

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