彩繪列車出包 觀光局：保留石虎元素修正圖案

2019-08-23 11:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部觀光局耗資300萬元推出「國立集集美術館」彩繪列車近日爭議不斷，先是爆出車上石虎圖案沒有石虎特徵，看起來像花豹；後來遭爆車上字體採用未取得版權的康熙字典體；設計師江孟芝今凌晨於臉書直播，更坦承該石虎是國外圖庫購買而非自己設計。觀光局表示，合約未規定需要原創，只要版權沒問題即可，車上石虎元素則確定要保留，不過將把原石虎圖案換掉，在特有生物研究保育中心協助下，由江孟芝重新修正。

「國立集集美術館」彩繪列車石虎圖案像花豹，江孟芝第一時間於臉書上稱「極簡的設計簡化石虎的樣態，由於不是走寫實的路線，是可愛、藝術的呈現，導致石虎樣態不夠明顯」；不過昨日晚間11點多有網友爆料，該石虎圖案與國外圖庫網站「shutterstock」雷同，購買一張圖片只要約300元左右。

江孟芝今凌晨於臉書直播時表示，車廂設計加入石虎是她的想法，但因時間緊迫，團隊使用Leopard cat英文搜尋，購買很多版本圖案，因她一直想要呈現簡潔，跟車廂設計搭配的圖案，所以選擇這個樣式；該圖是有版權的，使用上沒有問題。關於康熙字典體，江孟芝則說，在還沒被買斷時可以自由使用，沒有去調查已被買斷是她疏忽，後續這個列車石虎、字體都會再修正。

觀光局表示，事前的確不清楚該石虎是直接跟圖庫購買，不過契約中也沒有規定全部都要自己原創設計，只要版權沒有問題即可。另外，該列車未來仍會保留石虎元素，不過石虎圖案將在特生中心協助下，由江孟芝重新修正，目標在9月20日前完成，讓全部4輛車能在既定時程上路。

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