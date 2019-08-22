淡海輕軌機廠8月完工跳票 議員質疑拚通車不顧安全

2019-08-22 20:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線去年12月通車，但集行控中心、儲車和檢修多項重責大任的機廠當時卻沒蓋好，新北市政府捷運工程局當時指出，因用地取得問題，淡海輕軌機廠必須等到2019年8月才能完工，但8個月過去，淡海輕軌機廠仍在施工，工期又延到今年底。新北市政府捷運工程局回應，一例一休導致工期延長，但機廠中最重要的行控中心已於今年5月完工，絕不影響行車安全。

新北市議員鄭宇恩批評，新北市府去年趕著在前新北市長朱立倫卸任前讓輕軌綠山線通車，只顧通車顧門面，最重要的機廠竟然還一拖再拖，造價上億的列車僅能露天檢修，減損列車壽命。全台灣更沒有一條捷運是在機廠尚未完工之前就先通車。

新北市政府捷運工程局副局長詹榮鋒解釋，徵收、租用取得機廠所需土地後，又因一例一休實施，導致工期延長，但機廠中最重要的行控中心已於今年5月完工，新北大眾捷運公司也已進駐。

詹榮鋒說，淡海輕軌機廠雖然還沒完工，但有搭設臨時檢修棚作為維修、保養和清潔用，不影響營運安全，機廠一定會在淡海輕軌藍海線第一期通車前、班次更密集前啟用。

淡海輕軌機廠基地位於淡水沙崙路上與新市六路交叉路口南側，面積5.38公頃，位於綠山線崁頂站（V11）末端，配置有行控中心、儲車廠、維修廠、土木、軌道廠和機電室等。

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