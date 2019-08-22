王鵬傑技轉加持 伊甸中秋月餅推草莓「冠軍」點心

2019-08-22 21:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕伊甸基金會潭子、大連庇護工場合併今天揭牌，提供42名身心障礙者庇護就業，是全市最多人的庇護工場，今年特別邀請奪得2018年世界麵包冠軍大師技術轉移得獎的冠軍點心草莓酥與草莓燒菓子，作為中秋禮盒，加上招牌的蛋黃酥、綠豆椪月餅和肉紙、肉乾等一共推出五款，一起為身心障礙者加油。

4年一度的世界麵包冠軍大賽，被喻為麵包界的奧林匹克比賽，王鵬傑技術轉移草莓酥與草莓燒菓子給伊甸庇護工場，他說，奪冠麵包的內餡就就是這款草莓醬，純粹只有草莓原料，草莓乾天然原味早加上減糖20%，可以吃到最有風味的草莓味，搭配鬆酥不膩口的餅皮，口味獨特，香甜順口。

王鵬傑說在參觀和瞭解伊甸庇護工場，工作過程全是心智障礙的朋友動手做，決定一起幫忙，技轉草莓酥與草莓燒菓子，請師傅教授他們如何做麵皮，伊甸基金會庇護事業處長陳智宏也說，王鵬傑把整個製程拆解的非常詳細，讓庇護員製作產品輕易上手。

伊甸指出，目前月餅買氣低迷，銷售狀況還不到目標的4成，希望各界可以支持中秋節禮盒，讓這群身障朋友能夠穩定就業。今年「苺好中秋系列禮盒」即日起開放預購。

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