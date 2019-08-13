伊甸月餅新上市 世界麵包冠軍王鵬傑技術指導

2019-08-13 23:12

〔記者李容萍／桃園報導〕伊甸烘焙咖啡屋13日舉辦中秋月餅新品推廣會，推出二款邀請世界冠軍麵包大師王鵬傑技術指導的草莓酥與草莓燒菓子，加上招牌的蛋黃酥、綠豆椪月餅和肉紙肉乾等一共五款「苺好中秋系列禮盒」，即日起開放預購，在電視《我們與惡的距離》一劇中飾演精障就業服務員的演員嚴浩，也到場力挺，為庇護工場的身心障礙學員加油打氣。

擔任公益大使的嚴浩時表示，自己過去曾發生嚴重的車禍差點就丟了性命，很 能體會生命的可貴，加上家中信仰佛教，因而只要有機會很願意投身公益。

由於伊甸今年中秋月餅目前的銷售不到目標的1成，買氣低迷，市議員魯明哲、吳嘉和的妻子徐文真、梁為超辦公室主任李國鋒等人也率先訂購，呼籲呼籲民眾買月餅送禮、自用、做公益，一舉三得，9月3日前訂購可享9折優惠。

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，伊甸桃園市庇護工場成立14年來，為在地身心障礙朋友量身打造一處工作場所，陪伴他們適應職場及社會、實現自我價值。庇護工場的成立，除了期望透過產品的推廣，能夠讓庇護工場朝自給自足及永續經營的目標邁進，庇護工場的每款月餅都包含著身障員工的用心與努力，每盒背後都有一段故事，每一張訂單，對他們來說都是很大的肯定與鼓勵。

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