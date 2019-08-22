安樂警所舊址設國道候車站？ 基隆交旅處：車流回堵不合適

2019-08-22 19:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市麥金路上基隆市警局安樂分駐所舊建物拆除後，基隆市政府規劃為迴轉道使用，緩解當地交通尖峰時段車流壅塞回堵，安樂區的市議員今天下午在議會建議利用迴轉道旁畸零地，規劃國道客運候車處；交通旅遊處長李綱說，經過評估該處設客運候車站，可能會造成車流交錯衝突，認為該地並不適合規劃設置候車站。

基隆市議會今天的市政考察行程，市議員前往基隆市警局安樂分駐所舊址現場實勘，另外還前往查看安樂網球場改建工程與南榮市場規劃；市議會臨時會下午就市政考察缺失，進行討論。

李綱指出，經評估設置路側、路外候車亭或是分散候車等建議方案，候車區僅能容納兩輛大客車進入，平均每車停等載客時間約38秒，第3輛大客車只能停等於後方，勢必將造成回堵並影響麥金路及果菜市場車流順暢，且在進出口處也增加大客車與其他車種交織衝突，影響麥金路主線道路及整體路口車流。

議員俞叁發指出，舊安樂分駐所拆除後就希望利用空地規劃為小型國道客運轉運站，目前設置迴轉道雖有助於紓解部分交通，但民眾候車的問題仍未解決，現況的空地規劃做機車停車格位，但使用率偏低形同閒置，十分可惜，建議可以縮減人行道增設公車專用車道，來解決車流交織的問題。

議員秦鉦認為應就迴轉道旁畸零地、人行道以及線型進行整體規劃國道客運候車空間，議員鄭愷玲建議先就現行國道客運與市公車候車亭位置對調，解決直行與左轉車流打結的問題，議員陳薇仲則要求交旅處就先前所提建議方案，提出相關參數研究其可行性。

基隆市議長蔡旺璉最後做成結論，要求市府就各項建議方案包括候車站牌位置調整、拓寬迴車道出口等，透過交通模擬推估模式，1個月內完成評估報告，並召開公開說明會讓市民了解。

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