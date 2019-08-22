碇內國中籃球場破損 教學大樓需修繕 立委蔡適應允爭取金援

2019-08-22 23:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立碇內國中兩處戶外籃球場破損嚴重，教學大樓、校門口邊坡需要修繕，由於修繕的經費將近1700餘萬元，校方預算不足無法負擔，立法委員蔡適應得知後，今天邀請教育部國教署辦理會勘；蔡適應會勘後表示，將請基隆市政府教育處近日統整基隆市各國中、國小的修繕需求，提報教育部爭取預算，他將從旁協助向中央爭取。

碇內國中校長王淑芬表示，學校創校至今22年，在戶外的球場鋪面、學校圍牆、教學設備上，由於長年使用，也已經到達使用年限，希望各單位可以來協助，未來修繕完成後，也能讓更多市民來使用。

蔡適應表示，碇內國中校內的設施改善，主要有運動場域、校舍大樓、校外的安全圍籬設施這幾方面，今天邀請教育部相關單位來勘查，根據他的了解，除了碇內國中外，總共有7所國中小，有戶外運動場破損問題，也有10幾所學校有老舊廁所需要改善。

蔡適應說，他將跟行政院、教育部溝通協商，希望在這個月可以爭取預算的核定，讓包含碇內國中的多所學校，獲得中央的挹注改善校園。

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