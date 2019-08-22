不出水專當「出氣筒」 全台唯一「藍色消防栓」拆了

2019-08-22 16:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區岸裡國小前，原本有一座「全台唯一的藍色消防栓」，自來水公司擔心引發民眾誤會，把它拆了！自來水公司說，這座消防栓於2009年設置，因出水量不足，無法使用，改塗上藍漆，作為排氣、加速復水使用，最近因引發民眾注意，擔心被誤會，水公司已於昨天拆除。

消防栓是由自來水公司設置、維護、保養及管理，於火警發生時供消防隊使用，一般消防栓都是紅色，但台中市神岡區中山路岸裡國小大門旁卻有支藍色消防栓，讓民眾嘖嘖稱奇，但最近卻被自來水公司拆除了。

豐原給水廠廠長楊金龍說，岸裡國小前的藍色消防栓在2009年設置，原本為紅色雙口消防栓，因附近2米大管徑的幹管，水沒有滿管時，消防栓取不到水，以致這座消防栓的出水量、出水速度皆不符設置標準，為免妨礙消防隊救災，水公司只好取消列管，於2010年改為排氣使用，並將外觀塗成藍色。

水公司說，自來水管線在地勢較高的地區會設置排氣閥，當地若停水後復水，幹管內會留有空氣，排氣閥就可將管內空氣排出，加速復水速度，岸裡國小旁原本即設有藍色的排氣閥，藍色消防栓改為排氣使用，可加速當地復水速度。

消防人員說，國外消防栓其實也有以不同顏色區分海水或淡水等；楊金龍說，因藍色消防栓有點「落漆」，露出紅色底漆，擔心引發民眾誤會，已於21日拆除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法