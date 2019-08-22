「白鹿」颱風明海陸警齊發 預計週六從花東一帶登陸

2019-08-22 15:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕輕颱白鹿來勢洶洶，中央氣象局預估，颱風登陸花東機率最高，但也不排除從台灣南端近海或巴士海峽通過，最快明天上半天就會發布海上颱風警報，下半天發佈陸上颱風警報；明天受外圍環流影響，新竹、苗栗、花東縱谷要留意36度以上高溫，下半天東台灣雨勢將越晚越明顯，週六全台都要嚴防局部大雨或豪雨。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，明天颱風外圍環流接近，西半部將出現明顯的沉降作用，尤其新竹、苗栗和花東縱谷地區都會有36度左右高溫，午後西半部山區和南部近山區會有雷陣雨發生。

氣象局指出，白鹿颱風目前距離台灣鵝鑾鼻東南東方1050公里海面上，以時速22公里朝西北方向前進，近中心最大風速為每秒20公尺，七級暴風圈半徑為100公里，未來仍有增強機會，預估將以輕颱上限接近台灣。

預報員劉沛滕說，按各國預報看來，颱風有相當高機會進入台灣，氣象局認為週六白天登陸東半部機會最大，但不排除受太平洋高壓忽強忽弱影響，因此路徑從通過台灣北端到通過巴士海峽都有可能。

白鹿颱風外圍雲系預計明天下半天影響東半部，且越晚雨勢越大，週六是颱風最接近台灣的時候，影響也最明顯，各地有局部大雨或豪雨機會，尤其東半部、南部地區要嚴防豪雨發生。

週日颱風遠離，各地雨勢趨緩，但中南部仍要留意颱風走後引進的水氣，下週一各地天氣將恢復午後雷陣雨的天氣型態。

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