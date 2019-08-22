董森堡發起「無燈日 」明晚 8:23關燈10分鐘

2019-08-22 15:19

〔記者吳正庭／金門報導〕明天是金門823砲戰61周年，金門縣議員董森堡發起「無燈日」，只要在明晚8時23分，關下家中的照明設備10分鐘並拍照上傳，就有機會獲得禮品。

董森堡說，「追思823、金門無燈日」的構想，是希望藉著省思戰爭的無情，懷想戰地歲月與生活苦況。

董森堡說，823砲戰期間，駐守金門的戰士冒著彈雨捨命還擊，在地鄉親患難與共，血淚一起吞，當年就是靠著軍民齊心、同島一命的精神，贏得最終戰果；可惜至今沒有一個能讓人印象深刻的相關紀念性活動，因此提出「追思823、金門無燈日」構想。

他說，藉著「無燈日」的舉辦，可以讓鄉親回想或是稍稍體會當年戰地歲月的艱苦。金門從1956年開始實施幾乎等同於戒嚴管制的戰地政務，當時金門實施宵禁、燈火管制、軍法審判、入出境管制、電信管制、金融管制與電器用品管制等種種軍事管制，這些都是年輕一代子弟，難以體會的戰地文化。

他說，目前金門縣政府、金防部等單位辦理823砲戰等相關紀念活動，除既定的公祭儀式，幾乎找不到能讓金門鄉親有參與感、認同感的地方，更別提到有令人印象深刻、感動的內涵。

董森堡說，「無燈日」活動成本低、效益卻可能更高，屆時全島一片漆黑，視覺效果及歷史連結性必能讓全島居民難忘；且無燈日有機會看到滿天燦爛星光，可延伸搭配星光講座與夜行軍活動，年年續辦，成為金門的代表性活動。

董森堡說，民眾只要在8月23日晚上8時23分，關下家中的照明設備10分鐘，再拍下關燈後的照片，上傳至facebook 或 instagram，並以hashtag 標註 #20190823金門無燈日。就有機會透過抽獎，獲得金門國家公園管理處、金門戰地史蹟學會與金門潮間帶粉絲專頁提供文宣與出版品，相關活動頁面可參考網路：https://bit.ly/2Mnd6Ic。

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