海巡培養反毒大使 邀請台灣無毒世界協會開班授課

2019-08-22 11:15

〔記者陳薏云／新北報導〕海巡署金馬澎分署與社團法人台灣無毒世界協會攜手合作，培訓各地區反毒大使，於今日辦理「反毒講師培訓研習班」，共有30名海巡人員及15名社會人士參加，期透過專業講師指導，培育新一代的反毒大使，使得反毒教育能向下紮根，向上結果。

社團法人台灣無毒世界協會創會理事長吳玉珍醫師表示：「新興毒品態樣多變，毒販利誘手法推陳出新，因此如何使毒品知識趣味化，宣教內容平易化，強化青年，學子「拒毒」信念， 便是「反毒講師培研班」的著力點。 海巡署緝毒專業，加上本次培訓，深信這些反毒大使定能為全民打造安全無毒的防護網。

海巡署金馬澎分署廖德成分署長表示，辦理「反毒講師培訓研習班」並結合金門、馬祖、澎湖各外離島反毒能量，期許參訓同仁能更清楚毒品分級與新興毒品的態樣，提升專業知識及能力，成為反毒大使。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法