多雲到晴有午後雨 輕颱白鹿最快明天發海警！

2019-08-22 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今年第11號輕度颱風「白鹿」凌晨2時中心位置距離鵝鑾鼻東南東方約1190公里的海面上，未來往西北朝台灣方向移動，預估最快明天發布海上颱風警報。

氣象局表示，今天（22日）太平洋高壓逐漸西伸增強，水氣稍減，各地大致以多雲到晴的天氣為主，不過南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並可能有局部較大雨勢。溫度方面，各地高溫約32、33度，其中大台北高溫在34度左右。

颱風消息方面，今年第11號輕度颱風白鹿，凌晨2時中心位置距離鵝鑾鼻東南東方約1190公里的海面上，未來往西北朝台灣方向移動，預計週五至週日（23日至25日）將影響台灣的天氣，氣象局表示，颱風路徑隨太平洋高壓勢力強弱仍有變動調整的幅度。

本報報導，中央氣象局表示，目前各國預報模式對路徑看法接近，認為太平洋高壓將穩定增強，路徑大幅往南修正，白鹿颱風撲台機率大增，有機會登陸東半部，甚至可能成為穿心颱；氣象局最快明天發布海上颱風警報，預估週六影響台灣最劇烈。

空氣品質方面，22日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

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