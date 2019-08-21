墾丁秘境「溪仔口」爆紅 11月起強勢取締擅闖

2019-08-21 21:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被譽為東海岸秘境的「溪仔口」，墾丁國家公園管理處今年4月開放預約申請後，已經成為爆紅的生態旅遊景點之一，卻也出現不少慕名而來卻「偷跑」的遊客，墾管處提醒，為期半年的取締宣導期至10月止，未來將強勢依「國家公園法」開罰。

今年4月開放預約申請許可進入的「溪仔口」及「鼻頭草原」，都設有總量管制和聘請導覽解說員規定，其中，地處偏僻的「溪仔口」每天120人，解說導覽費每團上限10人、3600元，壯闊優美的自然景觀成為近期爆紅生態景點，也引來不少想省導覽費的投機份子。

墾管處說，「溪仔口」位在公路無法到達處，平常少有執勤人員巡邏，因而常有「辯稱」未清楚管制規定而誤闖的遊客，至今已經開出10多張取締勸導單，為期6個月的勸導期10月底結束，屆時將強勢取締開罰3000元。

對於屢屢辯稱「誤闖」的遊客或外地導遊，墾管處也強調，目前未申請進入的民眾都是開立勸導單，但未來再次違規進入者，不僅會「國家公園法」開罰3000元，還會合併前次違規勸導的累計處罰，一次恐得吃上6000元罰單。

位在屏169公路盡頭小海灣「溪仔口」，緊鄰南仁山生態保護區及佳樂水風景區後方的太平洋沿岸，是阿朗壹古道（琅嶠卑南古道）以外，台灣唯二沒有公路的海岸線，「溪仔口」海岸有礫灘及珊瑚礁景色絕美，是恆春半島唯一砂岩的地形，厚層砂岩經地殼抬升、海蝕風化，形成獨特的樣貌，居民戲稱「台灣最美麗的風景是沒有人」，人煙稀少宛如世外桃源，海灣景色秀麗。

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