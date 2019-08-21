國研院攜手業界 打造感測器服務平台

2019-08-21 16:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕國研院攜手東台精機與巨晶，打造智慧機械感測器與空氣品質AQI氣體感測器服務平台，提供感測器元件測試平台，希望促成國內感測器自主研發、開創台灣感測器聚落

「科技部智慧機械創新館」今天在「台灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）展出，國家實驗研究院與「東台精機股份有限公司」及「巨晶實業有限公司」簽署合作協議，共同打造「智慧機械感測器與AQI氣體感測器服務平台」，希望能開創台灣感測器聚落，落實自主研發與場域測試應用發展契機。

國研院指出，由於學研團隊所研發具量產潛能的感測器元件與模組，需要進入產業測試場域檢校與測試，因此國研院與終端應用和場域整合測試廠商合作，共同開創台灣感測器研發聚落，落實感測器自主化與場域測試應用發展。

國研院表示，「智慧機械感測器與AQI氣體感測器服務平台」整合儀科中心、半導體中心技術能量，提供感測器製程技術及系統電路設計服務，結合學術研究群，製作與驗證感測器元件商品化原型，提高國內在智慧機械等關鍵零組件競爭優勢。

此外，國研院指出，平台還會協力企業提供測試平台、協助感測器介面鏈結以及計畫審查追蹤，並制訂商業規格，目前已有2個感測器導入至國內商用平台進行測試，預期平台將可有效促成國內感測器自主研發與在地化聚落成形。

「科技部智慧機械創新館」位於台北市南港展覽館2館1樓，2019 TAIROS台灣機器人與智慧自動化展開放參觀日期為8月21日至24日，上午9點至下午5點。

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