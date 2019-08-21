林智堅同框黃偉哲拍賣台南好柚 不到半小時完銷1500箱

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與台南市政府上午在竹蓮市場共同舉辦「柚來了！新竹市挺台南好柚拍賣會」，由新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲化身為拍賣小助手，以網路直播方式拍賣遠自台南直送的文旦，吸引許多竹科廠商搶購，1500箱台南優質文旦不到半小時全數完售，2人現場也與立法委員郭國文攜手製作「柚見米粉香」創意料理，彰顯在地特色產業。
林智堅說，在竹蓮市場共同行銷台南好柚，不僅讓新竹市民不用遠赴台南，就可以品嚐當地直送最新鮮的文旦，另一方面又有黃偉哲親自掛保證，讓新竹市民吃的健康、吃的安心。中秋佳節即將來臨，台南文旦送禮自用兩相宜，現場沒買到的市民也可至麻豆區農會官方網站下訂。
黃偉哲表示，台南是文旦的主要產地，種植面積為全台第一，品質及量均為全國之冠。看準新竹市高消費力，及最有人氣的竹蓮市場，透過產地直送方式，要讓消費者品嚐到鮮甜多汁、果肉香甜味美的台南文旦，並藉由這樣的行銷宣傳活動，更加認識台南的優質農產品。
黃偉哲說，今年台南文旦從8月中旬開始採收，因為柚樹的開花期間較長，導致著果率下降，因而影響產量，但文旦的美味不因為減產而減分，每年優質的文旦常常供不應求。
麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，除了台南的文旦外，現場也展售相關的農特產品供大家選擇，有柚子茶、梅柚片、柚子蔘等等，有單獨販售的，也有禮盒包裝，今年中秋節試試加工品的禮盒也是不錯的選擇。還有用柚子製作沐浴用品，像是洗髮精、沐浴乳等等，用料天然，在不傷髮質和膚質的情況下也能達到洗淨效果。
-
新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲以網路直播方式拍賣台南直送的文旦，1500箱文旦不到半小時全數完售。（記者蔡彰盛攝）
-
新竹市長林智堅（中）與台南市長黃偉哲（右）化身為拍賣小助手，以網路直播方式拍賣遠自台南直送的文旦，1500箱文旦不到半小時全數完售。（記者蔡彰盛攝）
-
新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲以網路直播方式拍賣台南直送文旦，1500箱文旦不到半小時全數完售。（記者蔡彰盛攝）