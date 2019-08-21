林智堅同框黃偉哲拍賣台南好柚 不到半小時完銷1500箱

2019-08-21 12:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與台南市政府上午在竹蓮市場共同舉辦「柚來了！新竹市挺台南好柚拍賣會」，由新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲化身為拍賣小助手，以網路直播方式拍賣遠自台南直送的文旦，吸引許多竹科廠商搶購，1500箱台南優質文旦不到半小時全數完售，2人現場也與立法委員郭國文攜手製作「柚見米粉香」創意料理，彰顯在地特色產業。

林智堅說，在竹蓮市場共同行銷台南好柚，不僅讓新竹市民不用遠赴台南，就可以品嚐當地直送最新鮮的文旦，另一方面又有黃偉哲親自掛保證，讓新竹市民吃的健康、吃的安心。中秋佳節即將來臨，台南文旦送禮自用兩相宜，現場沒買到的市民也可至麻豆區農會官方網站下訂。

黃偉哲表示，台南是文旦的主要產地，種植面積為全台第一，品質及量均為全國之冠。看準新竹市高消費力，及最有人氣的竹蓮市場，透過產地直送方式，要讓消費者品嚐到鮮甜多汁、果肉香甜味美的台南文旦，並藉由這樣的行銷宣傳活動，更加認識台南的優質農產品。

黃偉哲說，今年台南文旦從8月中旬開始採收，因為柚樹的開花期間較長，導致著果率下降，因而影響產量，但文旦的美味不因為減產而減分，每年優質的文旦常常供不應求。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，除了台南的文旦外，現場也展售相關的農特產品供大家選擇，有柚子茶、梅柚片、柚子蔘等等，有單獨販售的，也有禮盒包裝，今年中秋節試試加工品的禮盒也是不錯的選擇。還有用柚子製作沐浴用品，像是洗髮精、沐浴乳等等，用料天然，在不傷髮質和膚質的情況下也能達到洗淨效果。

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