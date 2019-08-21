莊媽媽流浪狗園被土石流沖毀斷糧待援！ 空拍畫面怵目驚心

2019-08-21 09:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕位在台中大坑、收養兩百多隻流浪狗兒的「莊媽媽狗園」，前天深夜因連日大雨，發生大規模土石流，狗園大面積被沖毀塌陷，除了一隻狗當場被落石壓死外，多隻狗被沖入山溝失蹤，且整個狗園因飼料完全被沖毀，發生斷糧危機，台灣動物緊急救援小組深入山區展開搶救行動，並拍攝狗園空拍短片，畫面觸目驚心，放在網路上短短數小時超過15萬人觀看，希望集資飼料與建設經費，讓狗園走出難關。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，人稱「莊媽媽」的莊雪玉餵養流浪狗已逾10年，原本只在路旁餵養，直至她的先生因病過世後，莊媽媽便全心投入照顧流浪狗工作，為了購買狗飼料、帶狗兒看醫生、打疫苗，莊媽媽將房子拿去貸款，又用信用卡預借現金籌錢，她獨自奮鬥，在台中大坑山區成立「莊媽媽狗園」。

台灣動物緊急救援小組長期資助莊媽媽狗園飼料經費，並多次協助她生病的貓狗就醫及送養，狗園近況逐漸好轉，但中部地區連日大雨，莊媽媽狗園前天深夜不敵土石泥流襲擊，大規模坍塌，重創狗園。

莊雪玉說，原本狗園存放飼料的庫房、水塔、活動區域等多處水泥地被沖毀，有一隻狗當場被落石壓死，多隻狗則是掉入山崖失蹤，災情慘重，又因數十包飼料全數遭到泥流沖下山坡毀於一旦，狗園立即面臨斷糧危機；莊媽媽乃向台灣動物緊急救援小組求救。

台灣動物緊急救援小組得知狗園災情後，立即展開救援行動，昨天先載運共40包18公斤的狗飼料到現場救急，並出動空拍機偵查附近地貌，倪京台說，狗園一側地基都已掏空嚴重，裂隙不斷擴大，隨時有再崩塌的危險，因此和莊媽媽討論後，決定積極展開狗園搬遷計畫，將另覓適合土地安置目前近200隻狗兒。

台灣動物緊急救援小組同時空拍狗園現況的一分半鐘短片，昨天晚間起在臉書粉絲頁播放，因為畫面觸目驚心，引起廣大迴響，短短數小時內有超過15萬人觀看，為莊媽媽加油打氣。

台灣動物緊急救援小組目前正在網路上集資飼料與遷建狗園等相關費用，欲參與的民眾可上臉書加入營救行列。

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