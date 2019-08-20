保健》不吃海鮮、蛋黃膽固醇仍遠超標 醫師點出關鍵

2019-08-20 20:13

〔記者蔡思培／台北報導〕一名女子平常不吃蛋黃也不吃海產，常吃外食、麵包、餅乾蛋糕、燒餅油條等食物，經健康檢查後發現血清總膽固醇高於300mg/dl（正常約110-200mg/dl）。醫師指出，攝取反式脂肪油脂酸過多，才是血清膽固醇高低的主因。

書田診所新陳代謝科主任洪建德說，近來不少就診病人都有膽固醇過高的問題，每天都可見過半病人已達到用藥標準。他指出，影響血清膽固醇高低的因素有「反式脂肪酸」、「飽和脂肪酸」、「膽固醇」三類，但上述三者占比約為75：20：5，代表食物中的膽固醇對於血清膽固醇關係不大，民眾更應注意反式脂肪酸與飽和脂肪酸。民眾攝取的反式脂肪油脂過多，才是上升膽固醇血症的主因。

洪建德說，9成以上的重症膽固醇血症經食物治療無效，還有人越治療膽固醇越高，這是因為民眾不吃海產，蛋黃，五花肉等膽固醇含量高的食物，卻一直攝取含反式脂肪酸的食物。反式脂肪油因為便宜、不易壞、且沒有油耗味，常被業者用於高溫油炸物，炸雞腿便當、炸排骨便當、麵包都含有含反式脂肪酸。民眾若吃進大量的反式脂肪酸、飽和脂肪酸，血清膽膽固醇也會變高。

洪建德建議，民眾若想透過飲食降膽固醇，除少吃油炸物與乳瑪琳製品、降低反式脂肪酸攝取外，也要找到安全的油炸替代油脂，初榨橄欖油、南瓜子油、苦茶油、芥花油等就屬富含單元不飽和脂肪酸的油品，可降低膽固醇。

膽固醇藥物治療方面，洪建德表示，理論上吃藥可下降2至5成的低密度脂蛋白膽固醇，但民眾若不規則用藥、或見到成效就自行停藥，就可能認為狀況沒改善。他也指出，有患者會擔心吃降膽固醇藥物副作用很大，但實際上發生橫紋肌肌肉溶解症者機率僅百萬分之一，數百人中僅有一位肌肉痛，肝功能異常者更少。他提醒民眾務必正常用藥者，才能有效降低心血管病風險。

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