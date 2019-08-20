全台首座木材分等機 選「材」5秒搞定

2019-08-20 17:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕全台第一座木材自動分等機，在台大實驗林木工廠！

近年台大實驗林管處和林務局合作推廣國產材，將台灣的造林樹木，透過篩選、拼接，構成強度符合建築的木構材料，利用木材自動分等機的高效率，5秒就能分出木材不同等級，台大實驗林盼藉此善用台灣造林樹木，提升國內木材自給率。

台大實驗林管處表示，目前國內使用的樹木，多是樹圍不大的小徑木，為克服小徑木在建築上不好利用的問題，林務局補助台大實驗林購置木材自動分等機，透過機器篩選、掃描，將小徑木的板材快速分等，讓不同強度的木材，可以透過拼接，成為強度結構均符合建築需求的材料。

台大實驗林木工廠則說，以往木材分等必須透過人力檢視，評斷木材好壞，1條板材耗時3至5分鐘，現在則是透過自動分等機，利用電腦掃描木板質地強度，只要5秒鐘，就能判斷木材優劣，省下相當多的人力與時間，之後再透過拼接、黏合、加壓，就能組成一片片可供建築使用的木板材，不僅有助於國產材推廣與資料蒐集，也能提供民眾與建築業的利用參考。

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