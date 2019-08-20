科博館從天文、地質說元素的故事 化學元素週期表不再背得痛苦

2019-08-20 17:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不少民眾均曾有背過化學元素週期表的痛苦經驗，慶祝俄羅斯化學家門得列夫發表元素週期表150週年，國立自然科學博物推出「百變化學元素週期表150週年」特展，從天文、地質、珠寶、人體等多元面向讓民眾認識化學元素在生活中無所不在的趣味故事。

科博館館長孫維新指出，很多人一聽到化學元素週期表，多會立即出現是學生時代痛苦回憶之一，一背再背，總是忘了又忘，但事實上，週期表其實是宇宙形成到現在的美麗歷程，甚至連寶石都是元素的一環，為讓元素表更平易近人，科博館把一般人覺得死板元素表與館內蒐藏品連結，讓民眾「看見週期表」。

孫維新另指出，天文其實與化學元素習習相關，包括宇宙形成後產生氫、氦等元素，甚至生活中的重元素都是恆星演化的結果，連人體均有元素組成，台灣的天文前輩沈君山就曾經說過一句極浪漫的名言，「我們每個人，過去都曾經是某一顆恆星的一部分」，顯示化學元素的重要性。

此外，台師大科學教育所教授邱美虹也指出，化學元素週期表並不只是學生時代要背的知識，而是組成宇宙萬物的原料，包括手機、雨傘及身上穿的衣服，都是和化學習習相關；目前元素週期表雖然只有118個元素，但是化學家的智慧已經能將它們轉換成為無數的物質，供人們使用，希望透過特展，讓民眾多元認識化學元素的重要。

特展除介紹化學元素週期表的發展歷史，另有元素週期表光雕投影秀及化學元素無所不在存在於日常的生活環境、礦及物精品的介紹，包括鑽石、紅寶石等均是化學元素組成等。

另有文學中的元素，科博館從文學詩詞中找化學元素，更利用蒐藏品對照，讓文學與化學接觸，例涼州詞名句「葡萄美酒夜光杯」，其中的「夜光杯」就是鎂、鐵組成的蛇紋石等；另介紹「稀缺元素週期表」，介紹部份化學元素運用到科技，像用於製造手機和電腦觸控螢幕的「銦」卻有「瀕危」風險，只能再供開採數十年，民眾習慣隔幾年汰換手機、電腦，急需開發循環再使用的方法，否則「銦」可能很快面臨枯竭問題。

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