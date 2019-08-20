漏網之魚？2號釣竿釣起40台斤龍膽石斑 釣友很得意

2019-08-20 14:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近期大雨不斷，屏東海域海象混亂，不過，日前就有釣友在風浪還沒這麼大的時候到大鵬灣釣魚，沒想到竟釣到重達40多台斤、在內陸灣域非常罕見的「巨無霸」龍膽石斑，引發釣友間熱議，到底是野生龍膽還是養殖池流出的漏網之魚。

1名釣友日前到大鵬灣釣魚，沒想到竟拉起1尾超大的龍膽石斑魚，因為實在是太罕見，他帶回家後特別向老婆炫耀，還拍下影片，只見他使盡吃奶的力氣才「抬起」龍膽，顯見重量驚人，最後到市場一秤，竟是超過40台斤的大小，連在養殖魚業盛行的屏東都不常見，片尾該釣友還用台語特別強調「用2號竿釣欸，有『ㄍㄠˊ』謀？」，驚喜之情，溢於言表。

枋寮鄉新龍村號稱養殖「龍膽石斑」的故鄉，新龍社區發展協會理事長林春來指出，一般在40台斤以上的種魚，大約要養4到5年，野生的龍膽若有這麼大隻，已屬食物鍊的高端物種，連小型鯊魚都不怕，但超過這種大小的野生種只曾在國外的船釣影片見過，能在風平浪靜的大鵬灣域發現，令人驚奇。

不過，在大鵬灣畔長年經營風帆遊憩的屏東縣海上救難協會副理事長楊瑞吉則推測，2017年曾有南平養殖戶的龍膽石斑自己「掘池底」造成堤岸破堤，最後高達1500尾龍膽石斑全部「投奔自由」遊進大鵬灣，業者損失慘重，但在當時卻成釣友最時興釣點，卻也有部分不守規矩釣友破壞附近的船舶、設施，還好現在風頭已過。

他強調，灣域內除了上次的破堤事件，不曾見過這麼大尾的野生龍膽石斑，研判是當年的「漏網之魚」因為大鵬灣內食源多「非常營養」，從當時目測僅一半的大小，長大到現在逾40台斤。

也有釣友提出疑點，指重逾40台斤的龍膽石斑要用2號竿釣起，是「非常神奇」的1件事。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法