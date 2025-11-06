為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美UPS貨機墜毀12人死亡 黑盒子尋獲失事原因待查

    2025/11/06 11:08 即時新聞／綜合報導
    飛機在起飛前就已經起火，隨後發生爆炸變成一團巨大的火球。（圖擷取自 X）

    美國聯合包裹服務公司（UPD）一架貨機當地時間週二墜毀在肯塔基州，原先傳出造成7人死亡、11人受傷，但目前死亡人數增至12人。有美國官員表示，目前失事貨機的黑盒子已經尋獲，將會釐清與調查事故原因與細節。

    綜合外媒報導，這架預計飛往夏威夷的麥道公司（McDonnell Douglas）MD-11飛機自肯塔基州路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛後不久，於當地時間下午5時15分墜毀，這起墜機事件造成毀滅性連鎖反應，肯塔基石油回收廠遭到波及並發生小型爆炸，1家名為「Grade A Auto Parts」的汽車拆解廠同樣遭到波及。

    負責調查此事故的美國國家運輸安全委員會（NTSB）成員英曼（Todd Inman）表示，NTSB將著手調查左翼起火和左翼引擎脫落原因。調查人員可能需要1年以上的時間，才能解答這些問題，英曼補充，目前已經找到失事貨機的黑盒子，將送往華盛頓進行分析。

    肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）5日表示，死亡人數已上升至12人，目前仍有幾人下落不明，正在全力搜救中。

