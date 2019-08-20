埔里農民哭了！百香果、苦瓜水傷慘重

2019-08-20 13:19

〔記者佟振國／南投報導〕入夏以來雨水多，近期更連續降雨逾1星期，全國面積、產量第一的南投縣埔里鎮大坪頂百香果，以及正值產期的苦瓜等夏季蔬果，因為水傷導致大量落果、腐爛，災損程度輕則2、3成，重則逾6成，有些園區甚至全軍覆沒，農民損失慘重，盼農政單位儘快協助，農委會主委陳吉仲也訂下午3點趕赴埔里大坪頂勘災。

今年梅雨季以來雨水偏多，加上受颱風過境引進西南氣流及連續偏強西南風影響，導致中南部蔬果產地災情頻傳，不只高雄木瓜等作物受災，全國產量第一的埔里百香果，也因連日大雨落果嚴重。

立委馬文君接獲農民陳情，一早即至大坪頂產區了解災情，果園滿地都是因水傷掉落的百香果，還留在枝頭的果實也因晴、雨交替，導致疫病逐漸擴散，有些果園甚至全軍覆沒，雖然加強園區管理能減輕災損，但目前大致也有3至6成的損失，蔡姓農民無奈表示，如果天氣再不好轉，今年的百香果產量勢必大減，同樣得支付肥料、藥劑、人工等成本，農民的生活都不好過。

至於夏季盛產的苦瓜，災情同樣嚴重，不論即將成熟或尚在生長的苦瓜，都因雨水過多而腐爛、爆裂，洪姓農民指出，少數經過套袋保護的苦瓜也因水傷淪為次級品，這也是近幾年來受災最嚴重的一次。

馬文君表示，這波雨災讓農民損失慘重，包括肥料、藥劑及相關農業資材、人力成本，許多均尚未支付，生計直接受到影響，希望農委會除了補助農業損失，也能有貸款等相關配套，儘速幫助農民災後重建。

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