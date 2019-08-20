南鐵專案照顧住宅餘屋首次標售 含車位破千萬

2019-08-20 12:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南鐵地下化專案照顧住宅餘屋首度公開標售，首批標售22戶住宅，平均每坪約19萬5千元，最貴的1戶956萬餘元，加車位100萬元，上千萬元的房宅能否掀起熱潮，台南房產界關注。

為配合鐵路地下化工程的居住照顧，市府於東區南台南副都心區，透過公開評選委託興建地下2層、地上15層樓，共計366戶專案照顧住宅。

南市都發局說，鐵路地下化工程範圍內符合照顧住宅申購要點資格拆遷戶計有291戶，經過3次公開登記申購作業，均已陸續完成交屋程序，目前繼續保留具有申購資格卻仍未申請登記的戶數後，首批釋出22戶餘屋可供公開標售以償還銀行借貸。

南市都發局表示，這次標售22戶住宅，包含A棟46.3至47.85坪戶型3戶、B棟47.85坪戶型2戶、C棟29.79至32.1坪戶型9戶及D棟29.79至32.1坪戶型8戶，每戶皆分別訂有房地標售總價，平均標售底價不含車位約為每平方公尺5萬8940元（每坪約19萬5千元）。

依區位樓層，底標金額最高的1戶，956萬餘元、坪數46.3坪，金額最低的1戶為951萬元、坪數47.85坪。由於是1戶1車位，必須加買車位100萬元，等於是這次標售「戶戶房價上千萬元」。

據了解，東區這一帶房產市場，新建屋每坪約20至22萬元，區位座向佳的大坪數，最高行情的也有每坪25萬元。

公開標售作業即日起至10月7日，將於10月8日在永華市政中心開標。南市都發局說，由於基地鄰近台南機場、台86線東西向快速道路與台一線，交通路網便捷，生活機能優良，第1次公開標售，市場反應如何，樂觀期待。

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