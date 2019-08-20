1年10公噸回收量！板橋「玩具銀行」助二手玩具找新家

2019-08-20 17:09

〔記者林佳儒／新北報導〕電影《玩具總動員》中，人類與玩具之間的情感讓人為之動容，玩具是許多人生活中不可或缺的角色，隨著玩具的型態越來越多變，汰換的頻率也變高，但現在舊玩具除了丟進垃圾桶，你還可以選擇捐給新北市板橋的「玩具銀行」。

「玩具銀行」負責回收民眾捐獻的舊玩具並賦予新用途，每到暑假或是連續假期，是玩具被捐贈的熱潮，根據玩具銀行統計，去年（107年）就有高達11265公斤的回收量，而今年截至6月底，短短半年也高達8828公斤，如此龐大的數量究竟要怎麼處理呢？

占滿一倉庫的玩具，要經過篩選、分類、清潔層層關卡，才能做後續的使用，不過玩具種類繁多，玩具銀行分類的標準，主要依「0-6歲的嬰幼兒」幫助發展的玩具作篩選。玩具銀行組長方紹宇說：「『公仔』、『機器人』這類，是我們回收量最多的，但申請的單位卻相對少。」因為它的「功能性」不高，容易損壞或缺件，所以只能當作活動的獎品或裝置藝術的素材，另外絨毛娃娃、電動、刀槍類的玩具不是他們回收的範圍，因此方紹宇提醒民眾：「在捐玩具前先篩選，或把比較相似的玩具分類好，志工整理的速度就會比較快。」

若是玩具已經損壞，還不能直接丟棄，考慮到焚燒塑膠殼或是電池漏液都具有毒性，玩具銀行每月邀請民眾進行「玩具拆解日」，參與多次拆解活動的小弟弟，甚至還能一一介紹從電動汽車拆解下來的電路板、馬達、彈簧、螺絲，這些可再利用的材料，就會回收供玩具銀行的「玩具醫生」修復使用。

二手玩具整理完成，除了打包上架等待認領，還會透過「行動玩具車」將適合的玩具載往偏鄉地區供民眾使用，或是依全齡遊戲空間「玩聚窩」每季主題，從物流中心挑選玩具讓長輩小孩免費玩，常帶兒子前來「玩聚窩」的媽媽說：「之前在這裡交換二手玩具，我覺得很好，因為對小朋友來說，只要是不一樣的玩具都是新玩具。」

你家裡也有不需要的玩具，卻捨不得直接丟掉嗎？玩具銀行提供的捐贈管道，包括郵寄或是親自送來物流中心，另外也可以放置在全台「TOYOTA汽車服務廠」的捐贈箱內；如果對玩具有需求的組織或單位，可以直接在官網上填寫申請表，省去買新玩具的錢，一般民眾還可以參加9/27、28在玩具銀行舉辦的「愛心市集」，將喜歡的二手玩具認領回家！

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