高雄鳳山運動園區現「碰龜跑道」 議員促市儘速改善

2019-08-20 08:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市議員林智鴻今表示，鳳山運動園區竟然出現「碰龜跑道」，讓民眾產生安全疑慮，他表示，自己的高雄自己救，市政缺失嚴重，市長不用心，他除了監督市府，也提出解決方案 ，要求市府儘速改善。

市府運發局表示，園區跑道老舊，因豪大雨泡水受損，將待天氣放晴，預計2週內改善，中央前瞻計畫補助興建地下停車場，預計明年4月施工，屆時除了提供600個停車位，將可重新鋪設跑道，請民眾放心。

高市鳳山運動園區是許多民眾固定運動的場所，但最近有跑友們向議員林智鴻反映，鳳山運動園區竟然出現「碰龜跑道」，讓在此活動的民眾產生安全疑慮。

林智鴻表示，園區的公共廁所、體健暖身設備不完善，也都造成運動民眾的不便，已邀集運動發展局與在地跑友進行會勘，要求運發局做出4點承諾。

林智鴻要求市府待天氣放晴後，儘速維修碰龜跑道，8月底場館完工後，開放民眾使用廁所，未來增設暖身拉筋用體健設施 加強勸導各式車輛勿進入園區。

林智鴻說，園區周遭停車位不足的問題，交通部已經同意前瞻建設經費補助市府興建園區地下停車場，總經費超過7億，預計明年4月發包施工。

林智鴻質疑運動安全堪慮，自己的高雄自己救，市政缺失嚴重，市長不用心，大家就自己盡力一點，他除了監督市府，也提出解決方案，他會持續追蹤進度，以補足社區與運動民眾對於停車位的需求，確保民眾生活品質。

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